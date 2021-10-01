Врач назвал текущую волну коронавируса в России самой тяжелой

Третья волна пандемии коронавируса в России, которая началась в июне и идет сейчас, будет самой тяжелой по сравнению с предыдущими и последующими, заявил главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков. Об этом сообщает ТАСС.

«Четвертую или пятую волну, которая будет в любом случае, мы, скорее всего, переживем в более-менее, наверное, легкой форме. Будет не такое количество тяжелых случаев. Заболевших будет много, но тяжелых случаев будет все меньше с каждой волной. Самая тяжелая будет вот эта волна, которая у нас растянется на шесть месяцев. Это третья волна, она еще идет, она началась в июне и продолжается», — сказал Тимаков.

По его данным, количество заболевающих должно сократиться в ноябре.

В России зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».