Общество 2 декабря 2025 15:05

Врач назвал «планетарную диету» неприменимой для некоторых регионов России

Международные эксперты призывают ради сохранения планеты сократить потребление красного мяса и сделать акцент на растительной пище, рыбе и курице. Однако диетолог Роман Пристанский в интервью «Радио 1» отметил, что подобные рекомендации не универсальны для России.

В северных регионах, например, в Якутии, отказ от красного мяса может поставить под угрозу здоровье и даже существование местных народов, отметил врач.

По его словам, рацион питания определяется климатом и культурными традициями, поэтому единые правила здесь неприменимы. Кроме того, увеличение доли растительной продукции также способно нанести ущерб экологии, если не учитывать рациональное использование ресурсов.

Эксперт предложил искать не радикальные решения, а разумный баланс и разнообразие питания, адаптированные к реальным условиям жизни.

