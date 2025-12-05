news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 5 декабря 2025 16:31

Врач-нарколог предупредил о смертельном риске покупки алкоголя с рук

Читайте нас в
Телеграм

Алкоголь, который продают вне официальных магазинов, может содержать опасные примеси и даже яд, предупредил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист минздрава Московской области Виталий Холдин.

В интервью «Радио 1» он отметил, что любой алкоголь вреден, но напитки с непроверенным составом способны привести к смерти даже после одной рюмки.

Особую угрозу представляет метиловый спирт — крайне токсичное вещество. Даже небольшая доза может вызвать слепоту или летальный исход. Метанол поражает печень, почки и нервную систему, а первые признаки отравления похожи на обычное опьянение.

Холдин добавил, что опасны и домашние настойки: в них часто слишком много сахара, что перегружает поджелудочную железу и повышает риск диабета.

#советы #наркология #врачи #алкоголь
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов встретился с чемпионами команды «КАМАЗ-мастер»

Рустам Минниханов встретился с чемпионами команды «КАМАЗ-мастер»

4 декабря 2025
Рустам Минниханов: Важно не только увеличить турпоток, но и создать условия для туристов

Рустам Минниханов: Важно не только увеличить турпоток, но и создать условия для туристов

5 декабря 2025