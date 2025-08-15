Врач-нарколог назвал признаки контрафактного алкоголя

Контрафактный алкоголь нередко содержит метиловый спирт, который по вкусу и запаху практически неотличим от этилового, но даже небольшое его количество может привести к тяжелым последствиям – вплоть до слепоты, инвалидности или смерти.

О том, какой алкоголь чаще всего оказывается подделкой, рассказал «Радио 1» психиатр-нарколог Виталий Холдин. По его словам, наибольшую опасность представляют слишком дешевые спиртные напитки и продукция, продаваемая на разлив.

«Такой алкоголь не имеет никаких документов и маркировки и может быть в буквальном смысле смертельно опасен. А так как по запаху и на вкус подделку не отличить, люди, употребившие суррогат, ничего не подозревают и поздно обращаются за помощью, когда состояние уже становится тяжелым», – пояснил эксперт.

Виталий Холдин отметил, что признаки отравления суррогатным алкоголем проявляются быстро: возникают боли в животе, головокружение, общее ухудшение самочувствия.

«Даже маленькие дозы метилового спирта представляют опасность и могут привести к слепоте. А самое страшное последствие – летальный исход», – предупредил нарколог.

Он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя приобретать алкоголь у сомнительных продавцов, особенно с рук, поскольку невозможно узнать, из чего и при каких условиях он был изготовлен. По мнению специалиста, самый надежный способ избежать отравления – полностью отказаться от употребления алкоголя.