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Врач наркодиспансера РТ напомнила, чем опасно употребление синтетических наркотиков
Синтетические наркотики очень быстро формируют у человека патологическое пристрастие на физическом и психологическом уровнях, объяснила «Татар-информу» врач-терапевт Республиканского клинического наркологического диспансера Елена Крохина.
По словам специалиста, такая зависимость с большим трудом лечится из-за высокой токсичности психоактивных веществ.
В первую очередь, у наркозависимых пациентов ухудшается кратковременная память, снижается способность запоминать события, сказанные слова. Вместе с тем, утрачивается интеллект, теряется умение осваивать новые знания, происходит необратимая деградация.
«Длительное злоупотребление приводит к резкому снижению когнитивных функций. У наркоманов теряется собранность, сосредоточенность, пропадает возможность мыслить абстрактно», – отметила Елена Крохина.
Употребление наркотиков снижает качество жизни и сокращает ее продолжительность. У каждого наркомана сниженный иммунитет.
«Развитию многих заболеваний сопутствует сам образ жизни наркозависимого человека: беспорядочные половые связи, элементарное несоблюдение правил гигиены, многократное использование шприцев при внутривенном употреблении наркотиков. Из-за этого наркозависимые относятся к группе высокого риска в отношении самых страшных инфекций – ВИЧ, гепатитов, заболеваний, передающихся половым путем, и других», – предостерегла терапевт.
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