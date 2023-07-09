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Врач на встрече на «Черном озере» расскажет, как выйти из созависимых отношений
9 июня в казанском парке «Черное озеро» состоится традиционная встреча с психологом. На этот раз темой станут модели взаимоотношений, сообщает Дирекция парков и скверов города.
В качестве спикера приглашен врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ренат Миназов. Он рассказал о том, какие виды треугольника Карпмана (модель взаимоотношений, в которой задействованы три персонажа – спасатель, преследователь и жертва) существуют, и о том, как выйти из созависимых отношений.
Обсуждение начнется в 13 часов и пройдет в амфитеатре.
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