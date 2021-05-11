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Ру Тат
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11 мая 2021  05:28

Врач Мясников назвал ошибку людей, попавших в больницу

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Врач Александр Мясников предупредил всех, кто столкнулся с тяжелыми заболеваниями, о необходимости двигаться и не прекращать физическую деятельность, сообщает РИА Новости.

«Если тяжелый больной, пожилой больной, онкологический больной слег — он уже не встанет. Ему надо ходить!» — заявил доктор.

По его словам, есть специальная шкала измерения активности больного. Отвечая на вопросы, пациент заполняет анкету, и по результатам ему дают прогноз на ближайшее будущее.

Мясников заметил, что даже лежачим больным, у которых нет возможности двигаться, необходимо выполнять упражнения в кровати.

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