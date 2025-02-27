Врач медицинской профилактики рассказала, как поддержать иммунитет

Врач медицинской профилактики дала советы, как поддержать иммунитет.

Иммунитет защищает организм от воздействия различных чужеродных вирусов и бактерий, как укрепить иммунитет агентству рассказала врач по медицинской профилактики Городской клинической больницы №7 Казани Анна Паздникова.

«Прежде всего необходимо нормализовать свое питание. Оно должно быть сбалансированным, комплексным и разнообразным. Нужно увеличить потребление овощей, фруктов, бобовых и кисломолочных продуктов, не забывать про рыбу. Ограничить потребление сладкого, мучного и совсем отказаться от вредных привычек – бросить алкоголь, курение, злоупотребление лекарственными препаратами», – отметила врач.

Анна Паздникова добавила, что человеку необходимо нормализовать свой ритм жизни, подобрать подходящий режим дня – вставать и ложиться в одно и то же время, много гулять на свежем воздухе.

Полезно для иммунитета закаливание, но, чтобы его начать, важно сначала проконсультироваться с врачом и быть полностью здоровым. В случае, если доктор разрешил закаляться, надо начинать постепенно и проводить его регулярно.