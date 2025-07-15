Врач Кондрахин объяснил, почему загар негативно влияет на кожу

Загар больше отрицательно влияет на кожу, чем положительно, потому что вызывает ее преждевременное старение. Об этом «Татар-информу» сообщил врач-терапевт Андрей Кондрахин.

Он напомнил, что загар – это защитное приспособление организма от воздействия ультрафиолетового излучения – кожа таким образом не дает проникать ультрафиолету внутрь организма. Однако для кожи такая «защита» является не физиологическим, а антифизиологическом состоянием.

«Кожа испытывает нагрузку, теряет способность защищаться, так как у нее теряется влага, разрушается коллаген, и кожа, фактически начинает стареть раньше времени. И чем больше и чаще мы загораем, тем быстрее происходит старение кожи», – обратил внимание врач.

Кроме того, слишком долгое пребывание на солнце может повысить риск развития онкологических заболеваний. Кондрахин отметил, что сейчас Земля переживает период повышенной солнечной активности – а это значит, что вредное излучение проникает в организм сильнее, чем раньше.

«Излишне пребывая на солнце, мы тем самым провоцируем создание новых клеток кожи. У нас есть такие клетки темные, которые могут дать и онкологические процессы», – предупредил терапевт.

Единственный, по его словам, положительный эффект от загара – это своего рода «пилинг».

«Мы прекрасно помним, как облезали. И облезает как раз омертвевший слой кожи, который нам бесполезен – это своего рода такое обновление кожи», – объяснил Кондрахин.

При этом сразу опять бежать загорать, как только кожа слезла, очень опасно, потому что эти участки уже не защищены.