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Общество 15 июля 2025 12:34

Врач Кондрахин назвал самый «бодрящий» напиток

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С утра идеальным напитком, который поможет человеку взбодриться, станет прохладная вода с лимоном. Об этом «Татар-информу» сообщил врач-терапевт Андрей Кондрахин.

«Обычная прохладная вода с лимоном – это то, что может взбодрить организм. Такой напиток поможет включить пищеварение, а как только мы включили пищеварение, включается метаболизм (или обмен веществ – прим. Т-и), и мы становимся более бодрыми. Вот так это работает», – объяснил собеседник агентства.

Он добавил, что энергетику человек получит за счет эфиров, содержащихся в лимоне. Именно они дают цитрусовому фрукту кислый вкус.

#врачи #полезная информация
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