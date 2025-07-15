Врач Кондрахин назвал самый «бодрящий» напиток

С утра идеальным напитком, который поможет человеку взбодриться, станет прохладная вода с лимоном. Об этом «Татар-информу» сообщил врач-терапевт Андрей Кондрахин.

«Обычная прохладная вода с лимоном – это то, что может взбодрить организм. Такой напиток поможет включить пищеварение, а как только мы включили пищеварение, включается метаболизм (или обмен веществ – прим. Т-и), и мы становимся более бодрыми. Вот так это работает», – объяснил собеседник агентства.

Он добавил, что энергетику человек получит за счет эфиров, содержащихся в лимоне. Именно они дают цитрусовому фрукту кислый вкус.