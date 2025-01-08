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Общество 8 января 2025 08:05

Врач КГМУ рассказала казанцам, что делать при низкой физической активности

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Низкая физическая активность — это состояние, при котором человек не получает достаточного количества физических упражнений для поддержания здоровья и хорошего самочувствия.

Выяснилось, что на это влияет образ жизни, работа, здоровье, а также отсутствие мотивации.

Для увеличения физической активности ассистент кафедры госпитальной терапии Казанского ГМУ Диляра Акберова рекомендует:

  • постепенно увеличивать нагрузки: пешие прогулки на свежем воздухе должны стать ежедневными, постепенно наращивать количество шагов;
  • иметь активное хобби: танцы, плавание, групповые тренировки и другое;
  • выделять каждый день время для физической активности, даже если это всего 30 минут;
  • заниматься спортом с друзьями, коллегами, родными и близкими.

Кроме того, важно определите конкретные и достижимые цели, чтобы отслеживать свой прогресс.

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