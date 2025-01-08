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Врач КГМУ рассказала казанцам, что делать при низкой физической активности
Низкая физическая активность — это состояние, при котором человек не получает достаточного количества физических упражнений для поддержания здоровья и хорошего самочувствия.
Выяснилось, что на это влияет образ жизни, работа, здоровье, а также отсутствие мотивации.
Для увеличения физической активности ассистент кафедры госпитальной терапии Казанского ГМУ Диляра Акберова рекомендует:
- постепенно увеличивать нагрузки: пешие прогулки на свежем воздухе должны стать ежедневными, постепенно наращивать количество шагов;
- иметь активное хобби: танцы, плавание, групповые тренировки и другое;
- выделять каждый день время для физической активности, даже если это всего 30 минут;
- заниматься спортом с друзьями, коллегами, родными и близкими.
Кроме того, важно определите конкретные и достижимые цели, чтобы отслеживать свой прогресс.
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