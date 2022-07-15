Врач Кашух посоветовала не трогать диких ежей, чтобы не заразиться

Летом вероятность встретить дикого ежа увеличивается, и хотя эти животные традиционно вызывают у людей интерес, близкие контакты с ними представляют угрозу для здоровья и даже жизни человека. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух, пишет газета «Известия».

Во-первых, попытка погладить животное может обернуться укусом клеща. Эти паукообразные переносят такие опасные инфекции, как клещевой энцефалит, боррелиоз, эрлихиоз. В случае укуса следует незамедлительно обратиться к врачу, пояснила специалист.

Во-вторых, заразиться можно непосредственно от самого животного, уколовшись иголкой. Таким образом можно подхватить трихофитию (стригущий лишай). Кроме того, ежи являются переносчиками сальмонеллеза и крымской геморрагической лихорадки, отметила медик.

«Ежи являются переносчиками смертельно опасного бешенства и в данном случае ничем не отличаются, например, от диких бешеных лис. Как правило, ветеринарные врачи предупреждают, что зараженные ежи не боятся людей и сами выходят на контакт», — добавила Кашух.

В связи с этим эксперт посоветовала избегать любого контакта при встрече с животным. По ее словам, особенно важно объяснить это детям. Переносить ежа, если это необходимо, следует только с помощью плотной ткани или перчаток, и даже после косвенного контакта «необходимо тщательно вымыть руки».