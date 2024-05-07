Врач из Набережных Челнов взошел на вершину Эльбруса и водрузил флаг БСМП

Заведующий отделением ультразвуковой диагностики БСМП Набережных Челнов Роман Джумабаев взошел на западную вершину горы Эльбрус и водрузил флаг медучреждения. Об этом рассказали в пресс-службе БСМП Автограда.

«Я бросил вызов себе после двух операций на спине. Боль не ушла, нужно было противостоять ей, заниматься спортом, становиться сильнее. И тогда я подумал, что взойти на самую высокую гору Европы – это хорошая возможность испытать себя. Я рад, что помимо потрясающих эмоций еще и удалось рассказать о любимой клинике нестандартным способом», – поделился Роман Джумабаев.

Из группы в составе 18 человек вершину Эльбруса в этот день смогли покорить только четверо. В их числе и специалист БСМП. Штурм горы длился восемь часов – с 12 ночи до 8 утра.