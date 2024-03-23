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Врач из Казани объяснила, почему в 90-е было меньше людей с депрессией
Согласно одной из теорий, депрессия — это один из видов избегающего поведения. Таким образом человек может уйти от факторов, которые приносят ему боль, рассказала в беседе с «Татарстан-24» врач психотерапевт РКПБ им.Бехтерева Татьяна Иванова.
В 90-е годы, несмотря на тяжелую ситуацию, у людей не было возможности позволить себе такое поведение, уверена специалист.
«В 90-х, наверное, всем было все равно от того, что человек ляжет и будет показывать, что ему ментально плохо. Если сейчас ляжет подросток или взрослый, все окружение живо реагирует», — уверена специалист.
По ее словам, на психологическом здоровье человека сказываются генетические и соматические факторы, среда, в которой он воспитан. Также внутренние причины зачастую помогают раскрыть внешние проявления. «Например, у человека есть какое-нибудь эндокринное заболевание, которое внешне будет выглядеть как депрессия», — заметила врач.
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