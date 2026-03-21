Врач из Казани – о работе в Лисичанске: «Здесь пациент часто приходит уже с осложнениями»

В Лисичанской многопрофильной больнице в составе медицинской команды работает врач-эндокринолог консультативной поликлиники Республиканской клинической больницы Татарстана Андрей Турунтаев.





Андрей Турунтаев уже не впервые выезжает в такие командировки: за его плечами работа в Новоайдаре и Кременной, в том числе по линии Федерального центра медицины катастроф. В интервью «Татар-информу» он рассказал о том, как изменилась система здравоохранения за последние годы, с какими пациентами приходится работать сегодня и почему даже в сложных условиях ключевым остается контроль хронических заболеваний.

«Специалистов пока не хватает, не весь спектр помощи доступен, но изменения заметны»

– Вы уже не в первый раз работаете в командировках в прифронтовых городах. Где доводилось работать раньше?

– Первый раз мы выезжали в 2022 году – тогда работали в Новоайдаре. Затем я был в районе Кременной, в том числе по линии Федерального центра медицины катастроф вместе с коллегами от нашего Минздрава. В этом году работаю здесь, в Лисичанске.

– Если сравнивать с первыми поездками, изменилась ли ситуация в медицине?

– Да, и довольно сильно. В 2022 году медицинская помощь была в основном первичной, экстренной. Многие учреждения были разрушены, поэтому мы работали в передвижном мобильном комплексе, который привезли из Татарстана. Сейчас помощь оказывается уже в стационарных условиях – в больницах и поликлиниках. По сути, это уровень центральной районной больницы. Если говорить о моей специальности, то по набору заболеваний все практически так же, как и в Казани: такие же пациенты, те же патологии. Но здесь приходится работать в условиях ограничений. При этом сами пациенты отмечают, что ситуация постепенно улучшается: появились аптеки, где можно купить лекарства. Специалистов пока не хватает, не весь спектр помощи доступен, но изменения заметны.

– Есть ли особенности в работе эндокринолога именно здесь?

– Эндокринология тесно связана с лабораторной диагностикой. Многие заболевания подтверждаются только с помощью гормональных исследований. Кроме того, сами эндокринные заболевания часто тяжелые. Даже в обычной жизни пациенту с таким диагнозом непросто контролировать свое состояние. А если человек живет в условиях ограниченных ресурсов и постоянного стресса, это становится еще сложнее.

– С какими заболеваниями вы сталкиваетесь чаще всего?

– В первую очередь это сахарный диабет – первого и второго типа. В среднем считается, что им страдает примерно каждый десятый человек. Здесь доля таких пациентов может быть выше, потому что среди жителей, оставшихся в городе, много людей старшего возраста. Сахарный диабет требует постоянного контроля: уровень сахара, давление, корректировка терапии. И даже в обычных условиях это непросто. А здесь, когда долгое время не было специалистов, пациенты часто обращаются уже в запущенном состоянии. Поэтому наша задача – не только лечить, но и предотвращать осложнения: проблемы со зрением, поражение сосудов, риски ампутаций, сердечно-сосудистые заболевания.

«В больнице есть компьютерный томограф, проводится ультразвуковая диагностика»

– Встречаются ли редкие или сложные случаи?

– Да, такие пациенты есть. Например, заболевания паращитовидных желез, опухоли гипофиза, патологии надпочечников. Недавно у нас была пациентка с высоким подозрением на болезнь Иценко – Кушинга – это редкое и тяжелое заболевание, которое сложно диагностируется даже в обычных условиях. В Лисичанске невозможно провести весь необходимый объем исследований, поэтому таких пациентов мы направляем в Луганск, а при необходимости – дальше, в федеральные медицинские центры.

– Есть ли возможность проводить необходимые обследования на месте?

– Основные гормональные исследования выполняются, биоматериал берут два раза в неделю. Конечно, хотелось бы, чтобы спектр анализов был шире и результаты приходили быстрее. Но даже в таком формате уже можно помогать пациентам. В больнице есть компьютерный томограф, проводится ультразвуковая диагностика.

При необходимости я могу сам провести УЗИ щитовидной железы прямо во время приема – это позволяет быстрее принимать решения по тактике лечения.

– Чувствуется ли в работе, что город остается прифронтовым?

– Да, безусловно. Высокий уровень стресса влияет на состояние людей, в том числе на течение хронических заболеваний. Но при этом в общении с пациентами видно, что у людей постепенно возвращаются обычные, мирные заботы. Они говорят не только о ситуации вокруг, но и о бытовых вещах – ремонте, покупках, качестве продуктов. Когда передвигаешься по городу, видно, что жизнь продолжается: работают магазины, люди ходят за продуктами, есть маркетплейсы. Я даже обратил внимание на такой момент: вечером возле магазина собралась компания молодых людей – человек десять-пятнадцать. Парни, девушки, смеются, общаются. Со стороны – обычная городская жизнь. И это, конечно, производит сильное впечатление.

«В первую очередь здесь востребованы специалисты, которые работают с острыми состояниями, – реаниматологи, хирурги, травматологи»

– Как выстроена работа с коллегами?

– У каждого специалиста есть четкая зона ответственности. Работа организована достаточно слаженно. Кто-то больше задействован в экстренной помощи – хирурги, травматологи, реаниматологи. У эндокринолога работа в основном связана с хроническими заболеваниями. Я веду амбулаторный прием: часть времени – в центральной больнице, часть – в городской поликлинике Лисичанска. Также консультирую пациентов в стационаре.

– Почему вы согласились поехать в такую командировку?

– Честно говоря, здесь нет какого-то особого ответа. Просто есть понимание, что помощь нужна. Если ты можешь ее оказать – значит, нужно ехать. В этот раз все произошло довольно быстро: в середине недели нам сообщили о командировке, а уже через пару дней мы были в дороге.

– Как близкие относятся к таким командировкам?

– Конечно, переживают. Любой человек будет волноваться, если его родственник едет в прифронтовой город. Но при этом они понимают, что это необходимая работа. Когда есть четко поставленная задача, ты просто ее выполняешь.

– Ваша специальность связана с хроническими заболеваниями. Насколько она востребована в таких условиях?

– Если говорить откровенно, в первую очередь здесь востребованы специалисты, которые работают с острыми состояниями, – реаниматологи, хирурги, травматологи. Но при этом пациентов с хроническими заболеваниями очень много. Эндокринология – это длительное наблюдение, постоянный контроль. Важно понимать, что многое зависит не только от медицины, но и от самого человека: образ жизни, питание, физическая активность, вредные привычки. Поэтому наша задача – не только лечить, но и заниматься профилактикой, чтобы сохранить здоровье и качество жизни пациентов.