Врач из Альметьевска рассказала, как первые 50 детей перенесли вакцину от Covid-19

В Альметьевск поступило первых 50 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак-М», все они уже использованы — подростки были привиты за два дня. Об этом во время прямого эфира с главой района сообщила заместитель главврача Альметьевской детской городской больницы с перинатальным центром Тамара Черемисина.

Медик пояснила, что «Гам-Ковид-Вак-М» аналогична вакцине «Спутник V», но антигенная нагрузка в ней в пять раз ниже взрослого препарата, поскольку у детей более реактивный иммунный ответ.

«Среди 50 детей у некоторых отмечалась незначительная реакция — повышение температуры до субфебрильных цифр. У пяти детей была болезненность в месте укола. Все остальные дети перенесли вакцинацию хорошо, никаких отклонений нет», — поделилась врач.

По словам гостьи эфира, вакцинация проводится добровольно, школьные фельдшеры собирают заявления у родителей. На данный момент получено 267 заявлений на вакцинацию детей от коронавируса.

Чтобы привиться, детям от 12 до 15 лет нужно согласие родителей. С 15 лет подростки подписывают согласие самостоятельно.

Черемисина объяснила, что вакцинация проводится в здоровом крыле детской больницы. Для этого не нужно посещать участкового педиатра, рядом с прививочным кабинетом находится отдельный доктор, который осматривает подростков, измеряет им артериальное давление, температуру, сатурацию. И только затем прививает пациентов.

«Никакой очереди, никакой скученности нет. Поскольку мы идем строго по спискам, которые нам дали школьные фельдшеры, строго по приглашению родителей», — подчеркнула заместитель главного врача.