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Ру Тат
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Здоровье
23 января 2022  15:26

Врач-инфекционист рассказала, что «омикрон» напоминает ОРЗ

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Симптомами заражения штаммом «омикрон» могут быть кашель, заложенность носа, насморк и слабость, заявила американский инфекционист Кэтрин Полинг, сообщает РИА Новости.

Врач отметила, что многие больные не отмечают потерю обоняния и вкуса.

«В отличие от дельта-штамма, многие больные не теряют ни вкуса, ни обоняния. Даже при легких прорывных инфекциях боль в горле остается наиболее часто встречающимся симптомом», — поясняет инфекционист.

Полинг перечислила основные симптомы омикрон-штамма в эфире телеканала NBC News. Однако, по ее словам, эти признаки выявляются не у всех, но они могут помочь при так называемой самопроверке на коронавирус, утвержденной Центром по контролю и профилактике заболеваний США.

#омикрон
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