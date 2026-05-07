Врач-инфекционист рассказал, почему надо обрабатывать раны после контакта с птицами

Врач-инфекционист, доцент РУДН Сергей Вознесенский в беседе с «Радио 1» чем опасны раны после контакта с птицами.

«Самое опасное – столбняк. Грязный клюв или когти птицы могут занести споры в глубокую рану. Если у вас была рана (нанесенная не стерильным инструментарием), в которой могут создаться безвоздушные условия, и вы не привиты от столбняка последние 10 лет – нужна противостолбнячная сыворотка и анатоксин», – рассказал Вознесенский.

При этом, он отметил, что что легкий контакт – касание крылом или легкий удар клювом – не требует чрезмерных мер. В этом случае часто достаточно антисептика. Для предотвращения заражения также лучше избегать помещений с большим количеством сухого птичьего помета – на открытом воздухе ветер рассеивает частицы, и концентрация вируса обычно слишком низка для заражения.

«Рекомендация одна: если была травматическая ситуация – быстрее обработайте рану. А симптомы, к сожалению, появляются много-много позднее», – подытожил врач.