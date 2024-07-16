Врач-инфекционист из Казани объяснила, как избежать кишечных инфекций летом

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В жаркую погоду шансы подхватить кишечную инфекцию гораздо больше, чем в прохладные дни. О том, как этого избежать, рассказала врач-инфекционист городской поликлиники №18 Казани Регина Улитина.

«Главные пути передачи кишечных инфекций всем известны: грязные руки и недоброкачественные продукты. Источником инфекции может стать и загрязненная вода, которую используют для приготовления пищи, мытья посуды, продуктов», – цитирует специалиста издание «Казанские ведомости».

Врач советует чаще мыть руки, особенно если вы работаете с землей – в палисаднике или на приусадебном хозяйстве.

«Это простое и очень эффективное средство от инфекций, но многие о нем забывают. Особое внимание необходимо обратить на то, как хранятся ваши продукты питания, в первую очередь скоропортящиеся», – отметила специалист.

Она посоветовала хранить сырые продукты и продукты, не требующие тепловой обработки, на разных полках холодильника.

«Мясо не следует держать рядом с колбасой, сыром. Для ягод, фруктов отведите отдельную полку. Эти правила товарного соседства необходимо соблюдать всегда», – подчеркнула врач.

Также специалист призвала не покупать у уличных торговцев варенье, консервы, грибы, вяленую рыбу, домашнюю колбасу, мясные и другие продукты.

«Сейчас, в период заготовок овощей, фруктов на зиму, таких предложений много. На стихийных рынках цены ниже, но никто не даст гарантии, что вы купили качественный продукт. Это действительно большой риск. Не надо надеяться на авось. Так вы ставите под угрозу здоровье и жизнь не только свою, но и всей семьи. Да, можно сэкономить 100 рублей, а потом, получив отравление, тратить тысячи на лечение, лекарства», – подчеркнула она.