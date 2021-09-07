Врач-иммунолог: Сало может помочь защититься от вирусных инфекций

Прием сала может повлиять на омоложение организма и предотвратить появление опухолей. Об этом заявила известная украинская врач-иммунолог, генетик и диетолог Людмила Гончарова.

«Так как сало является структурным материалом для построения жиров, участвующих в нашем омоложении, то можно сказать, что наша молодость напрямую зависит от насыщенных жирных кислот, то есть сала», — цитирует диетолога РИА Новости.

Гончарова утверждает, что этот жир не уходит в вес, а, наоборот, служит строительным материалом для гормонов, синтезирующихся из жира, а также участвует в формировании клеточной мембраны. Таким образом, такой тип жира оказывает иммуномодулирующее действие, что может защитить от вирусный инфекций, считает врач-иммунолог.

По ее мнению, кислоты, из которых состоит сало, могут оказывать профилактическое противоопухолевое действие и улучшают обменные процессы в организме.