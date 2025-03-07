Врач-иммунолог назвала самые аллергенные цветы

Весна — время цветов и праздников, включая Международный женский день. Однако не все цветы одинаково безопасны для аллергиков. Аллерголог, иммунолог и терапевт Людмила Лапа в интервью «Радио 1» подчеркнула, что наиболее аллергенными являются цветы с сильным ароматом, поскольку они содержат большое количество пыльцы. По ее словам, самыми аллергенными цветами являются лилии, жасмин и сирень.

«Если цветы сильно пахнут, то, конечно, они могут вызвать аллергию. Самые опасные — лилии. Их даже нельзя оставлять в комнате для сна. Сирень и жасмин — тоже душистые цветы, аллергенные. И пыльцы в них много», — объяснила эксперт.

Наиболее безопасными, по мнению эксперта, являются тюльпаны. Они практически не вызывают аллергии. Ромашки также менее опасны благодаря слабому запаху, однако людям с аллергией на пыльцу стоит проявлять осторожность.