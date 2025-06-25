Врач-флеболог рассказал, как распознать варикоз на ранней стадии

Врач-флеболог, сосудистый хирург Первого флебологического центра Москвы Вадим Богачев в беседе с «Радио 1» рассказал о первых признаках варикоза и факторах, которые могут его спровоцировать.

По его словам, варикоз — это заболевание, которое чаще встречается у женщин. Соотношение между полами составляет примерно 4:1. Основными причинами являются беременность и роды, а также генетическая предрасположенность.

К другим распространенным факторам риска относятся:

длительное ношение обуви на высоком каблуке;

травмы, полученные во время занятий спортом, например, в хоккей или футбол;

избыточная масса тела;

статические нагрузки;

работа, связанная с поднятием тяжестей.

Больше всего рискуют люди высокого роста, офисные работники и те, кто большую часть времени проводит на ногах. Ранние симптомы варикоза: снижение выносливости при статических нагрузках, отеки ног к вечеру, появление необычного, асимметричного рисунка вен, следы от носков или ремешков обуви на коже, заметные, расширенные вены.

Специалист рекомендует людям, ведущим малоподвижный образ жизни, регулярно делать паузы в работе. Особенно важно это для офисных сотрудников, продавцов и медицинских работников. Каждые 2–3 часа нужно вставать, немного пройтись — это поможет нормализовать кровообращение в нижних конечностях. Если человек уже замечает за собой начальные признаки варикоза, то такие перерывы стоит делать еще чаще.

Также врач советует обратиться к специалисту для профилактики. Особенно важно это тем, у кого были случаи варикоза среди родственников. Своевременная диагностика поможет минимизировать риски и избежать серьезных последствий.