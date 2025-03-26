Врач: «Эпилептики могут жить без каких-либо ограничений, если принимают лекарства»

Как действовать, если вы стали случайным свидетелем эпилептического припадка? Нужно ли детям-эпилептикам обучение на дому? Можно ли вылечить пациента с сотней приступов в день? Об этом в Международный день больных эпилепсией, который отмечается 26 марта, «Татар-информу» рассказала эпилептолог Детской городской больницы №8 Казани Светлана Сивкова.





Светлана Сивкова: «Цель эпилептолога – развеять миф о том, что эпилепсия – заболевание, при котором пациенту ничего нельзя»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Даже если судороги закончились, нужно вызвать скорую помощь»

Эпилепсия – это хроническое заболевание головного мозга. Оно характеризуется периодическими непровоцируемыми эпилептическими приступами.

«Заболевание появляется всегда неожиданно, это может произойти в любом возрасте. Проявляется судорожным или бессудорожным приступом. Факторы риска разные, зависят от формы эпилепсии. Группы риска – дети с перинатальной патологией головного мозга, с повреждением мозга в результате инфекции, травмы», – объяснила Светлана Сивкова.

Врач добавила: от родителей детям недуг передается крайне редко. Выявить гендерную предрасположенность к эпилепсии трудно: от одних форм заболевания чаще страдают мужчины, а от других – женщины.

По статистике, 70% всех форм эпилепсии впервые проявляют себя в детском возрасте. Есть часть форм детской эпилепсии, которые могут пройти сами по себе. Родитель должен наблюдать за своим ребенком: если периодически он ведет себя необычно и это состояние длится не дольше минуты, нужно делать видеозаписи и обращаться к специалисту. Если возникают судороги, ребенок теряет сознание, нужно вызывать скорую помощь, класть в больницу на обследование.

На практике, отметила эпилептолог, спровоцировать приступ может внезапный отказ от приема лекарств. Это главная причина повтора припадка. Есть ряд генетических форм эпилепсии, при которых пациенту обязательно нужно соблюдать режим сна и бодрствования. Недосыпание тоже может быть провокатором.

«Есть судорожные приступы с утратой сознания и без утраты сознания. Если пациент находится в сознании, то у него возникают особые ощущения. Они называются аурой. Она зависит от места, откуда инициализируется приступ. Если он исходит из обонятельной зоны, то пациент почувствует неприятный запах. Если очаг находится в затылочной зоне, могут быть зрительные галлюцинации. Возникают необъяснимые навязчивые мысли, позывы к рвоте. Судорожные приступы возникают без предвестника, сразу с утратой сознания. Пациент узнает о случившемся постфактум», – объяснила специалист.

Врачи просят пациентов приходить на прием со свидетелями приступа либо снимать приступы на видео. Не все подобные состояния – проявления эпилепсии. Очень важно на начальном этапе не ошибиться с постановкой диагноза и формой эпилепсии.

«Если приступ бессудорожный и возникает не в первый раз, то пациентам могут помочь родственники, которые знают картину. Если приступ судорожный, особенно если он возник впервые, я всегда рекомендую вызывать скорую помощь. Как правило, приступ длится 1-3 минуты и заканчивается самостоятельно. Однако нет гарантий, что за коротким приступом не последует затяжной. Если даже приступ закончился, бригада скорой помощи осмотрит на наличие травм, нужна ли госпитализация для обследования. Если состояние пациента в норме, то его оставят на дому», – объяснила Светлана Сивкова.

Врачи советуют: если вы видите, что человек теряет сознание, его нужно поддержать, уложить на ровную поверхность. Вопреки бытующему мнению, ни в коем случае нельзя вставлять ему между зубами ложки, пальцы и прочие предметы – это вызывает дополнительную травму. Если есть галстуки, шарфы, их нужно развязать, подложить человеку мягкий предмет под голову и вызвать скорую помощь.

По статистике, 70% всех форм эпилепсии впервые проявляют себя в детском возрасте Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Эпилептики не должны чувствовать себя изгоями»

К сожалению, эпилепсия вносит в жизнь больных свои коррективы. В России вождение автомобиля человеку с таким диагнозом не разрешено, пока он не будет снят официально. Есть ограничения по выбору профессии: пациенту не разрешено вождение общественного транспорта, работа на высоте, в воде, у движущихся станков. Официально не разрешено посещение бассейна.

Эпилептикам непросто найти работу. Узнав о диагнозе, работодатели отказывают им. Эпилептолог Светлана Сивкова считает – дело в том, что работодатели боятся нести ответственность, хотя 70% пациентов на фоне приема препаратов приступов не имеют вообще.

«Цель эпилептолога – развеять миф о том, что эпилепсия – заболевание, при котором пациенту ничего нельзя. Общество должно относиться к таким людям спокойно, оказывать помощь, не допускать домыслов и предрассудков», – считает врач.

Пациенты с эпилепсией, утверждает доктор, обычные члены общества. Они не должны чувствовать себя изгоями. Помимо лечения болезни врачи проводят с родителями детей-эпилептиков еще и социальную работу, чтобы они не давали повода ребенку чувствовать себя неполноценным. Светлана Сивкова уверена, что школьникам с таким недугом не нужно освобождение от физкультуры и домашнее обучение. Залог стабильной жизни – регулярный прием препаратов.

«Эпилепсию можно сравнить с пожаром. Один приступ – маленький пожар. Если не лечиться вообще, пожар в головном мозге разрастается. Это ведет к учащению и утяжелению приступов. Чем дольше отвергается лечение, тем больше вероятность, что однажды оно будет неэффективно. Пациент не сможет вести нормальную жизнь», – объяснила Светлана Сивкова.

На сегодняшний день в Татарстане около 8 тысяч взрослых и 4,3 тысячи детей страдают эпилепсией Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«На исследовании эпилепсия может не проявиться, нужно делать видеозаписи»

Врач привела пример непростого случая заболевания. В сентябре 2020 года к ней за консультацией обратилась мать четырехлетнего мальчика. Ребенок испытывал до 120 приступов ежедневно. У матери было много видеозаписей. Изучив их, врач сделала вывод, что очаг болезни находится в лобной области, предположительно структурное повреждение головного мозга – фокальная корковая дисплазия. На простом МРТ и ЭЭГ-исследовании такое сложное нарушение может и не выявиться. У ребенка эпилепсия началась с 2,5 года. Приступы то появлялись, то исчезали на полгода.

«На исследовании приступ был зафиксирован. Далее я отправила их на высокоразрешающую МРТ в Санкт-Петербург. Там специалисты подтвердили мои предположения. Такую форму эпилепсии можно излечить в основном хирургическим путем. В июле 2022 года ребенок был успешно прооперирован. На сегодняшний день он чувствует себя хорошо, очень активен», – рассказала эпилептолог.

В другом случае к врачу обратилась семейная пара. Каждую ночь более шести лет у женщины неоднократно случались приступы. Семья не могла нормально спать. На обследовании возникал «феномен стационара», то есть именно в больнице приступы по ночам не случались. Девушке назначали неверные и тяжелые препараты.

«Посмотрев видеозаписи, я сделала вывод о лобных гипермоторных ночных приступах. Это редкая генетически предрасположенная форма эпилепсии. Изменения на электроэнцефалографии можно выявить только в момент приступа. Важно было назначить препарат, работающий прицельно. Слабый приступ был отслежен, назначены препараты. Следующие три ночи пара наконец спала спокойно. Далее они начали получать лечение по месту жительства, ко мне более не обращались», – рассказала Светлана Сивкова.

По данным Минздрава РТ, на сегодняшний день в Татарстане около 8 тысяч взрослых и 4,3 тысячи детей страдают эпилепсией. По словам врача, пациентов от года к году больше не становится. Стоит отметить, что значительно улучшается диагностика – в Татарстане сегодня есть кабинеты ЭЭГ-видеомониторинга, ведется и наблюдение за пациентами в клиниках по месту жительства.