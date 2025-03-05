Врач-эндокринолог рассказала, как не допустить ожирение у детей

Накануне во всем мире отмечался день борьбы с ожирением. Эта проблема стала одной из серьезных угроз для здоровья людей. Особенно острый вопрос — ожирение среди детей.

Врач-эндокринолог «НИКИ детства» Мария Симакова в беседе с «Радио 1» заявила, что ожирение развивается у детей и взрослых из-за избыточного потребления калорий, что приводит к искажению пищевых предпочтений.

«Если это серьезные эндокринные нарушения, то ребенок будет иметь сопутствующие достаточно тяжелые диагнозы. Это крайне редкие случаи. Ожирение — диагноз клинический. То есть нет никаких специальных инструментов для того, чтобы этот диагноз поставить», — сказала эксперт.

Кроме того, на развитие ожирения влияют наследственность и пищевые привычки в семье.

«Разбираться нужно именно с едой. Нужно выявлять причину, почему ребенок кусочничает, почему много ест. Этим занимаются врачи, а потом назначают какие-то минимальные физические нагрузки с расширением объема», — объяснила специалист.

При этом необходимо посещать эндокринолога раз в три месяца для профилактики.