Врач-эндокринолог назвала ранний признак возможного диабета

Диабет может годами не проявляться, а первые явные симптомы — такие как сухость во рту или частые ночные позывы — появляются уже тогда, когда в организме произошли серьезные и нередко необратимые изменения. Об этом «Радио 1» рассказала эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

По ее словам, один из самых простых и доступных способов оценить риск – измерить талию. Этот показатель, по ее мнению, даже информативнее индекса массы тела.

«Если вы мужчина и талия больше 94 см, если женщина и больше 80 см, то очень высок риск углеводных нарушений. Это должно нацелить вас на обследование», – посоветовала Павлова.

Эксперт также призвала регулярно проходить диспансеризацию, сравнив заботу о здоровье с техническим обслуживанием автомобиля: чем раньше выявить проблему, тем легче ее решить.