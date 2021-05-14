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Врач ДРКБ рассказал, как себя чувствуют пострадавшие во время стрельбы дети
Ру Тат
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14 мая 2021  16:38
Эвелина Киселёва

Врач ДРКБ рассказал, как себя чувствуют пострадавшие во время стрельбы дети

Врач ДРКБ рассказал, как себя чувствуют пострадавшие во время стрельбы дети
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Заместитель главного врача Детской республиканской клинической больницы по медицинской части Лилия Басанова рассказала, как себя чувствуют дети, которые попали в клинику после стрельбы в казанской школе №175.
«В настоящие время в нашей клинике находится 15 маленьких пациентов, как вы знаете, мы специализированным бортом отправили пять наиболее тяжелых детишек в федеральные клиники города Москвы. Те пациенты, которые находятся здесь в стабильном состоянии, без отрицательной динамики», - рассказала врач.
Лилия Басанова отметила, что с детьми и их родителями с первых минут работали клинические психологи, они продолжают работать с семьями до сих пор. По ее словам, до сих пор сложно оценить когда можно будет завершить психологическую реабилитацию, ведь у каждого ребенка индивидуальная ситуация. И тот стресс, который они пережили, не под силу пережить и некоторым взрослым.
«Мы будем в ближайшее время планировать к выписке тех детей, которые закончили курс лечения», - отметила она.
Напомним, что пять детей отправили спецбортом МЧС в московские медцентры. В ДРКБ внимательно следят за их состоянием. В республиканской клинике оказали им помощь в полном объеме.
«Мы в контакте в течение 24 часов, нас очень волнует судьба наших маленьких пациентов. Это нормальное явление, когда команда специалистов федеральных и республиканских центров работает в одном ключе. Тем более у нас одна цель - спасти детей, максимально дать им возможность вернуться в строй здоровыми», - сказала она.
Двое детей, которых перевезли в Москву, по прежнему, остаются в довольно тяжелом состоянии. 
А единственный ребёнок, который остался в ДРКБ Татарстана, состояние которого оценивали, как тяжелое, и он был в реанимации идёт на поправку. Врачи говорят, что жизни ничего не угрожают.

дркб ЧП в казанской школе
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