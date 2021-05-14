Заместитель главного врача Детской республиканской клинической больницы по медицинской части Лилия Басанова рассказала, как себя чувствуют дети, которые попали в клинику после стрельбы в казанской школе №175.
«В настоящие время в нашей клинике находится 15 маленьких пациентов, как вы знаете, мы специализированным бортом отправили пять наиболее тяжелых детишек в федеральные клиники города Москвы. Те пациенты, которые находятся здесь в стабильном состоянии, без отрицательной динамики», - рассказала врач.
Лилия Басанова отметила, что с детьми и их родителями с первых минут работали клинические психологи, они продолжают работать с семьями до сих пор. По ее словам, до сих пор сложно оценить когда можно будет завершить психологическую реабилитацию, ведь у каждого ребенка индивидуальная ситуация. И тот стресс, который они пережили, не под силу пережить и некоторым взрослым.
«Мы будем в ближайшее время планировать к выписке тех детей, которые закончили курс лечения», - отметила она.
Напомним, что пять детей отправили спецбортом МЧС в московские медцентры. В ДРКБ внимательно следят за их состоянием. В республиканской клинике оказали им помощь в полном объеме.
«Мы в контакте в течение 24 часов, нас очень волнует судьба наших маленьких пациентов. Это нормальное явление, когда команда специалистов федеральных и республиканских центров работает в одном ключе. Тем более у нас одна цель - спасти детей, максимально дать им возможность вернуться в строй здоровыми», - сказала она.
Двое детей, которых перевезли в Москву, по прежнему, остаются в довольно тяжелом состоянии.
А единственный ребёнок, который остался в ДРКБ Татарстана, состояние которого оценивали, как тяжелое, и он был в реанимации идёт на поправку. Врачи говорят, что жизни ничего не угрожают.
Врач ДРКБ рассказал, как себя чувствуют пострадавшие во время стрельбы дети
Заместитель главного врача Детской республиканской клинической больницы по медицинской части Лилия Басанова рассказала, как себя чувствуют дети, которые попали в клинику после стрельбы в казанской школе №175.