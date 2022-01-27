Врач ДРКБ: Мы находимся на пике детской заболеваемости Covid-19

В Татарстане серьезно выросла детская заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. Об этом в прямом эфире Оперативного штаба РТ рассказал педиатр, детский пульмонолог ДРКБ Ильнур Закиров.

«Мы сейчас находимся на пике, за два года такого наплыва пациентов не было. Столько Covid-положительных детей у нас еще не было», — отметил врач.

Если во время распространения предыдущих штаммов коронавируса дети болели не так часто, как взрослые, то сейчас детские врачи констатируют, что с приходом омикрон-штамма дети начали заболевать в разы чаще.

Чаще всего у детей Covid-19 проявляется как гриппоподобный симптом.