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Здоровье
27 января 2022  12:19
Эвелина Киселёва

Врач ДРКБ: Мы находимся на пике детской заболеваемости Covid-19

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В Татарстане серьезно выросла детская заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. Об этом в прямом эфире Оперативного штаба РТ рассказал педиатр, детский пульмонолог ДРКБ Ильнур Закиров.

«Мы сейчас находимся на пике, за два года такого наплыва пациентов не было. Столько Covid-положительных детей у нас еще не было», — отметил врач.

Если во время распространения предыдущих штаммов коронавируса дети болели не так часто, как взрослые, то сейчас детские врачи констатируют, что с приходом омикрон-штамма дети начали заболевать в разы чаще.

Чаще всего у детей Covid-19 проявляется как гриппоподобный симптом.

#коронавирус #дети
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