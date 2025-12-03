news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 3 декабря 2025 12:37

Врач-диетолог развеяла мифы о пользе холодца для суставов

Читайте нас в
Телеграм

С приближением Нового года россияне чаще всего ищут рецепты холодца и мармелада, считая, что эти блюда укрепляют суставы. Диетолог Наталья Павлюк пояснила в интервью «Радио 1»: особого «чудо‑эффекта» у них нет, это лишь источник белка и аминокислот.

Желатин действительно богат веществами, характерными для хрящевой ткани, но съеденные блюда не направляются напрямую «в суставы». По словам эксперта, они могут быть полезны только при дефиците белка в рационе, а для тех, кто получает его норму, эффект минимален.

«Есть белок с особым составом. Польза от него не универсальна. Для людей с дефицитом белка в рационе это будет очень даже хорошо. Но это просто один из вариантов белка», – сказала она.

#питание #Здоровье #врачи #советы #эксперт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Главе КАМАЗа Сергею Когогину присвоено звание Героя Труда РФ

Главе КАМАЗа Сергею Когогину присвоено звание Героя Труда РФ

2 декабря 2025
Минниханов поздравил татарстанцев с 125-летием Салиха Сайдашева

Минниханов поздравил татарстанцев с 125-летием Салиха Сайдашева

3 декабря 2025