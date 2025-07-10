Врач-диетолог рассказала, кому противопоказаны сырые овощи

В летний период, когда в изобилии свежие овощи и фрукты, многие отказываются от калорийной пищи в пользу легких салатов. Однако кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко в интервью «Радио 1» предостерегла некоторых людей от чрезмерного употребления сырых овощей.

«Большое количество овощей и зелени входит в программу ощелачивания организма, оздоровления, но только есть категория людей в состоянии обострения хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, субклинического хронического панкреатита, хронического гастрита или с синдромом избыточного бактериального роста – им противопоказаны сырые овощи в виде салатов», – сказала эксперт. Врач советует подвергать овощи термической обработке и готовить их с крупами или морепродуктами.

По ее словам, детокс-диеты, популярные летом, подходят только тем, кто хорошо знаком с особенностями своего организма и не страдает хроническими заболеваниями.

«Людям с хроническими заболеваниями нужно обязательно получить рекомендацию врача и договориться о конкретных продуктах, которые им подходят. Лабораторные возможности сейчас настолько широкие, что можно точечно определить, какие продукты перевариваются идеально и до конечных элементов, а какие не перевариваются и меняют нашу флору на патогенную, приводя к засорению», – объяснила Мойсенко.