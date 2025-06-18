Врач-диетолог рассказала, кому противопоказано есть клубнику

Людям с аллергией на березовую пыльцу стоит воздержаться от употребления клубники. Об этом сообщила Маргарита Королева, специалист в области диетологии и директор клиники эстетической медицины, в интервью «Радио 1».

По словам специалиста, клубника может усугубить аллергическую реакцию при наличии соответствующего иммунного ответа, создавая дискомфорт. Аллергия на клубнику может проявляться, в частности, через кожные реакции.

«Спровоцировать в нас какие-то острые заболевания ягода не способна, если она тщательно промыта и наполнена живительной влагой природного происхождения, то есть имеет натуральный состав», – отметила диетолог.

Однако проблемы могут возникнуть с импортной клубникой, так как организм может негативно реагировать на искусственно выращенный продукт с добавками.

«Стоит запрашивать документы на рынке об источнике происхождения той или иной ягоды, смотреть на нее со всех сторон, крутить в своих руках, проверять на плотность и быть бдительными», – предупредила специалист.