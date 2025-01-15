Врач-диетолог назвала самый полезный для сердца и пищеварения продукт

Врач-диетолог, кардиолог Маргарита Королёва назвала гранат уникальным по своему составу продуктом.

«Он наиболее активный в осень, когда созревает и накапливает максимальное количество и витаминов, и минеральных веществ, и антиоксидантов, и противовоспалительных веществ. Гранат богат большим количеством витаминов группы В. Он есть и в зернах, и в косточках», — сказала эксперт.

По ее словам, в продукте много железа, калия и компонентов, которые положительного влияют на работу сердца.

«Будет полезен для тех, кто имеет нарушение ритма сердца и любые заболевания сердечной мышцы. Там есть все необходимые компоненты для безупречной работы сердечно-сосудистой системы и натриево-калиевого насоса относительно клеточной мембраны, что позволяет поддерживать ритмичность сердца и работу сосудистой системы», — объяснила диетолог.

Как рассказали «Радио 1», содержащийся в составе граната танин обеспечивает не только противовоспалительный эффект, но и антидиарейный, поэтому его рекомендуют людям, у которых проблемы со стулом.