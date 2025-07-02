Врач-диетолог назвала продукты, которые способствуют равномерному загару

Лето – пора солнца и загара, но добиться ровного оттенка получается не у всех. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что на это влияет состояние кишечной флоры, а также питание.

«Все работает в комплексе. У каждого из нас есть внутренние фильтры солнечного излучения. Для равномерного и правильного загара (без ожогов) рекомендуется употреблять продукты с ликопином и бета-каротином: помидоры, арбузы, тыкву, морковь, облепиху, абрикосы, персики», – посоветовала эксперт.

Также в организме важны антиоксиданты и полифенолы – они стабилизируют молекулы и уменьшают вред от ультрафиолета. Главные источники — овощи, фрукты и продукты животного происхождения.

Необходимы и витамины А, Е, С, содержащие биофлавоноиды, которые тоже помогают коже справляться с солнечным воздействием.