Общество 3 сентября 2025 18:59

Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал о противопоказаниях кокосового молока

Врач-диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» эксперт разделил все ограничения кокосового молока на две группы: абсолютные и относительные.

К строгим противопоказаниям, когда от напитка стоит отказаться, относятся аллергия на кокос (способная спровоцировать даже анафилактический шок) и индивидуальная непереносимость.

Относительные противопоказания требуют осторожности и консультации с врачом. В этот список входят:

  • атеросклероз и повышенный уровень холестерина;
  • заболевания ЖКТ: панкреатит и желчнокаменная болезнь;
  • подагра и мигрени.

Кроме того, как отметил Бобровский, мнения диетологов о влиянии кокосового молока на вес расходятся: одни не рекомендуют его при ожирении, другие, наоборот, считают полезным для похудения.

