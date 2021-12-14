Врач: «Дельта» и «омикрон» снижают эффективность защитной маски

Штаммы коронавирусной инфекции «дельта» и «омикрон» уменьшают эффект от ношения защитных масок. Об этом со ссылкой на иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова сообщает ura.ru.

«С „омикроном“ и „дельтой“ все-таки похуже маски работают. Особенно с „омикроном“», — подчеркнул специалист.

Крючков объяснил, что действенность данных средств снижается из-за большого числа вирусных частиц, выделяемых при этих штаммах Covid-19, то есть их уровня заразности.

«Чем больше вирусных частиц выделяется, тем меньше нужно чихать, кашлять для того, чтобы заразить окружающих. Соответственно, когда чихает, кашляет человек, тогда эти частички в капельках. А когда просто дышит, там влажных частиц уже меньше, но и сухие есть, поэтому меньше фильтрует маска», — добавил эксперт.