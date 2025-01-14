Врач дала советы татарстанцам, которые планируют окунаться на Крещение

К крещенским купаниям необходимо готовиться заранее, поскольку это большой стресс для организма. Таким мнением в прямом эфире поделилась главный специалист по медицинской профилактике Минздрава Татарстана, доцент кафедры госпитальной терапии КГМУ Люция Фейсханова.

«Готовиться надо заранее, потому что это огромный стресс для организма. Врачи против того, чтобы при купании погружалась голова, окунаться лучше по уровень шеи. Не стоит употреблять алкогольные напитки для разогрева», – подчеркнула специалист.

Люция Фейсханова напомнила про трагический случай, который произошел во время крещенских купаний в 2022 году в Ленобласти. Женщина окуналась в несанкционированном месте и из-за течения реки мгновенно ушла под лед. Спасти ее не удалось. Чтобы не рисковать, важно выбирать для ритуала санкционированные места, где будут дежурить спасатели и медики.

«В среднем нужно 3-6 месяцев, чтобы подготовиться к купанию в проруби, причем занятия должны быть регулярными. Если вы не сторонник переохлаждений и тяжело переносите их, то не стоит закаляться и нырять», – отметила главный специалист по медицинской профилактике республиканского Минздрава.