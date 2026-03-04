news_header_top
Общество 4 марта 2026 18:07

Врач дал советы, как справиться с аллергией на цветение

Врач-аллерголог и иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Радио 1» рассказал, как справиться с сезонной аллергией на цветение в 2026 году.

Специалисты ожидают, что в апреле начнется активное пыление таких деревьев, как ольха, береза, орешник, тополь и другие. В мае к ним присоединятся ясень, дуб, хвойные и некоторые травы, а пик сезона пыльцы трав, таких как лебеда и полынь, придется на июль-август.

По словам Болибока, самый эффективный метод не страдать от аллергии – на время уехать в местность, где нет проблемных растений. Если такой возможности нет, стоит носить маску на улице и защищать окна дома спанбондом или марлей. Для снятия симптомов врач советует использовать антигистаминные препараты. При этом, он рекомендует избегать гормональных спреев, поскольку со временем их применение усугубляет состояние.

Эксперт также рассказал про аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ), которую лучше всего проводить в межсезонье. При этом терапия проходится курсами, порой длящимися несколько лет.

«Этот метод, известный как аллерговакцинация, используется уже более ста лет… В зависимости от препарата, вакцинация может быть сезонной или круглогодичной», – пояснил специалист.

