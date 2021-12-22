Врач дал советы, как лучше одеваться в морозную погоду

Во время морозов нужно одеваться так, чтобы при пребывании на улице не было открытых участков тела — надо защитить руки теплыми перчатками или варежками, закрывать шею и лицо шарфом. Советы, как одеваться в холодную погоду, дал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Нужно помнить, что сама по себе одежда не греет, — подчеркнул специалист. — Она помогает удерживать тепло, которое вырабатывает наш организм. В связи с этим в морозы нужно тщательно одеваться, не оставляя открытых мест и щелей для проникновения холода».

Он посоветовал брать более плотные шапки, которые могут закрыть уши. Обувь должна быть на толстой подошве и свободной, чтобы можно было надеть теплые носки.

«В морозы лучше носить вещи из шерсти, флиса и других пористых материалов. Они лучше сохраняют тепло», — рассказал Тяжельников.

По его словам, оптимальным вариантом является многослойная одежда (3-4 слоя). Воздух между вещами создаст дополнительную защиту.

«Белье, рубашка, джемпер и верхняя одежда лучше, чем даже очень теплое пальто, надетое на одну футболку», — резюмировал врач.

Он также посоветовал застегивать верхнюю одежду и надевать варежки до выхода на улицу — это сохранит тепло.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в среду в Татарстане похолодает до минус 23 градусов.