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Здоровье
22 января 2022  09:36

Врач: Covid-19 грозит обострением кожных заболеваний

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При коронавирусной инфекции у пациента могут обостриться кожные заболевания. Об этом со ссылкой на врача-онкодерматолога Екатерину Вертиеву сообщает «Москва 24».

По словам специалиста, при некоторых штаммах вируса, к примеру «дельте» и «омикроне», обнаруживаются схожие дерматологические проявления.

«Самое частое, что мы имеем при коронавирусе, — это так называемая токсическая эритема, — заявила Екатерина Вертиева. — Это появление распространенных синюшных пятен на коже. Возможно поражение слизистых полости рта, то есть появление пузырей во рту, но это редко. В основном это синюшные пятна на коже».

Также, добавила врач, у пациентов часто наблюдаются крапивница и другие заболевания.

#коронавирус #кожные заболевания
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