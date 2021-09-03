Врач Центра СПИД объяснила, можно ли людям с ВИЧ привиться от коронавирусной инфекции

Людям с вирусом иммунодефицита человека необходимо привиться от новой коронавирусной инфекции – так они смогут избежать тяжелых последствий для своего здоровья. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала врач-психотерапевт Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД Роза Мухаметова.

«ВИЧ-инфекция – заболевание, мишенью которого является иммунная система человека. Новая коронавирусная инфекция также сопряжена с поражением иммунной системы. Получается, что идет двойной удар, и жизнь ВИЧ-инфицированного человека при пандемии, которая врасплох застала весь мир, под большим риском», – объяснила спикер.

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Всего в республике около 15 тыс. жителей живут с вирусом иммунодефицита человека, 6 тыс. из них в Казани.

«Чтобы исключить тяжелые осложнения, угрожающие жизни человека и избежать летальных случаев от новой коронавирусной инфекции, мы, опираясь на временные методические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации, советуем нашим пациентам сделать прививку от Covid-19», – отметила Роза Мухаметова.

По словам врача, пациенты Центра СПИД, которые прошли оба этапа вакцинации от новой коронавирусной инфекции, перенесли прививку спокойно, без осложнений. Но перед вакцинацией следует проконсультироваться со своим лечащим врачом. Приостанавливать прием антиретовирусной терапии (АРВТ) на период вакцинации не нужно. А в случае, если ВИЧ-положительный пациент только начал прием АРВТ, следует отложить вакцинацию на четыре недели и только после этого приходить в пункт вакцинации.

Напомним, жители и гости республики могут сделать прививку от новой коронавирусной инфекции в любом пункте вакцинации.

«Мы призываем всех поторопиться и принять правильное, взвешенное решение. Пройдите вакцинацию от новой коронавирусной инфекции», – заключила врач-психотерапевт Центра СПИД.

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