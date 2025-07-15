«Врач без духовности – это не врач»: в Казанском соборе вручили награды медикам

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в Казанском соборе торжественно наградили врачей, которые помогают в лечении участникам и ветеранам СВО. Епархиальные награды медикам вручил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

«Сегодня, в доме Божией Матери, мы хотели бы всех вас сердечно поблагодарить и исполнить те долги, которые давно имеем перед вами. Последние годы жизни нашей страны ввели нас в новую реальность, и мы соприкоснулись с тем, с чем сталкивались наши деды и прадеды. Идут военные действия, погибают люди, кто-то возвращается искалеченный и израненный. Для того, чтобы вернуть их к жизни, вы прилагаете все силы. В этом деле, кроме личных способностей, должен присутствовать и Божий дар», – обратился к присутствующим митрополит.

Медаль святителя Гурия вручили сосудистому хирургу РКБ Александру Максимову. Он имеет 35-летний стаж и все эти годы проработал в республиканской больнице. Также медик занимается подготовкой новых кадров – преподает на кафедре хирургических болезней КФУ.

Сосудистый хирург РКБ Александр Максимов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Для меня, как для православного христианина, эта награда имеет большее значение, чем светская. Врач по своему определению иногда бывает допущен к высшим тайнам и к таинству сохранения жизни. Врач без духовности – это не врач, и не важно какой он конфессии. Мне кажется, без веры в высшие силы ни один врач работать не сможет», – рассказал Александр Максимов.

Сейчас врач помогает участникам специальной военной операции залечить свои боевые раны и встать на ноги.

«Мы просто делаем свою работу. Сейчас волей Божией очень много работаем с бойцами, получившими ранения на СВО. Это люди мужественные и в некотором смысле святые, которые защищают нас с вами. Они достойны самого высокого уважения и самого высокого уровня медицинского обслуживания. Когда лечишь их, чувствуешь, что делаешь особое дело для своей страны», – подчеркнул медик.

Врач ультразвуковой диагностики РКБ Юлия Рязанцева также помогает нашим защитникам. Сегодня она получила медаль святителя Гурия из рук митрополита Кирилла.

Врач ультразвуковой диагностики РКБ Юлия Рязанцева Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«К работе своей мы подходим с особым трепетом. Хочется помогать людям, делать свою работу максимально качественно. Очень приятно, что наш труд ценят, особенно приятно, что благодарность за свои старания мы получаем здесь, в Казанском соборе, особенном месте для верующих», – рассказала Юлия Рязанцева.

Грамоты и медали врачам вручили под пение архиерейского хора. После торжественной церемонии владыка Кирилл пообщался с медиками и поблагодарил их за самоотверженный труд и служение ближним.