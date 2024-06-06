Врач-анестезиолог из Казани пойдет под суд за гибель пожилого пациента

Бывшему врачу анестезиологу-реаниматологу одного из медицинских учреждений Казани грозит уголовная ответственность за причинение смерти по неосторожности, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, трагедия произошла 30 января 2023 года. В больницу, где работал обвиняемый, доставили 73-летнего мужчину. Оценивая состояние пациента перед операцией, анестезиолог не учел сложность предстоящей процедуры интубации и возможные риски.

Несмотря на опасность осложнений, врач многократно вводил интубационную трубку, пытаясь проникнуть в трахею пожилого мужчины. В результате этих действий у пациента нарушилось дыхание, которое медик не смог вовремя восстановить должным образом.

Через несколько дней после операции 73-летний мужчина скончался из-за развившихся осложнений. Судебно-медицинская экспертиза установила прямую причинно-следственную связь между действиями анестезиолога и смертью потерпевшего.

Теперь врачу предстоит ответить перед судом за гибель пациента. Уголовное дело туда уже передано.