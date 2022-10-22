Врач-андролог: Мужчин нужно беречь, иначе придется их заносить в Красную книгу

Врач-андролог Любовь Мумладзе прокомментировала одну из ранее сказанных ею утверждений о том, что Россия лидирует по количеству импотентов. Специалист стала гостем программы «Интервью без галстука», текст разговора опубликовал канал «Татарстан 24».

«Мне часто приходится проверять тестостерон у мужчин, и у многих, даже у молодежи, дефицит этого гормона. А это основной мужской гормон, который отвечает за все», — сказала она.

При этом Мумладзе заявила, что «в Европе тоже много импотентов». По ее словам, это явление свойственно сегодняшнему положению дел среди мужского населения всей планеты.

«Я не люблю подобные сравнения с Европой. Мы живем в России, мы страна другой цивилизации, другого мышления, — говорит специалист. — Один профессор уролог из Германии рассказывал, что у них урологи не осматривают толком мужчин, потому что это не входит в страховку».

Андролог считает, что в первобытном обществе мужчины правильно использовали свой тестостерон — охотились на мамонтов, в семье все было распределено, однако в сегодняшнем мире отношения между мужчиной и женщиной изменились.

«В принципе сейчас то же самое, но изменились женщины — они стали более требовательны, изменились отношения между мужчиной и женщиной», — утверждает Мумладзе.

Она уверена — для того, что добиться гармонии в семье, нужно заниматься воспитанием чувств.