VR-очки, квизы с ИИ и работа мечты: что ждет казанцев на «Фестивале профессий»

Консультационная площадка «Фестиваль профессий» откроется 17 апреля в казанском УНИКСе в ходе регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Гостей ждут викторины, квизы с применением ИИ, подарки и гарантированное трудоустройство.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Об этом сообщил сегодня директор кадрового центра РТ «Работа России» Тимур Муллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В этом году будет представлен "Фестиваль профессий", который разработан совместно с Казанским Федеральным университетом. Будет организовано интерактивное мероприятие "Мир виртуальных профессий" с применением VR-очков и технологий искусственного интеллекта. Участники пройдут квизы и викторины с розыгрышем ценных призов. Можно будет получить оффер от работодателя и, соответственно, гарантированное трудоустройство», – рассказал он.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

17 апреля в каждом кадровом центре республики и в каждом досуговом центре муниципальных образований будет проходить региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Ключевые площадки будут работать в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Зеленодольске, Елабуге и Бугульме.

Мероприятие организуется по по нацпроекту «Кадры»