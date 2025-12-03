«Впрягайся и продолжай пахать»: в Набережных Челнах выбрали руководителя исполкома

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Исполком Набережных Челнов возглавит Фарид Салахов – его кандидатуру депутаты Горсовета поддержали единогласно. Решение принято на очередном заседании, где были озвучены основные сведения о претенденте и подведены итоги работы исполкома за последние годы.

Фарид Салахов уже руководил исполнительным комитетом города: он занял должность в марте 2020 года после досрочного ухода Рината Абдуллина. Тогда контракт был заключен на два года – до истечения полномочий Горсовета IV созыва. Теперь депутаты вновь доверили ему исполнение обязанностей руководителя исполкома.

Председатель постоянной комиссии по вопросам охраны здоровья граждан и социальной защиты Марат Мухамадеев напомнил, что Фарид Салахов родился 3 января 1986 года и имеет три высших образования: окончил Казанский государственный университет (юриспруденция), Казанский федеральный университет (строительство, бакалавриат) и Казанский государственный архитектурно-строительный университет (строительство, магистратура).

Стаж управленческой деятельности составляет 10 лет 2 месяца и 2 дня, стаж муниципальной службы – 8 лет 9 месяцев 5 дней. Судимости нет, Салахов состоит в запасе как военнообязанный. За более чем пятигодичный период руководства исполкомом он зарекомендовал себя как специалист, соответствующий всем квалификационным требованиям и обладающий необходимыми знаниями и опытом.

Выступая перед депутатами, Салахов поблагодарил их за доверие и отметил достижения последних лет: стабильные экономические показатели, успешную реализацию федеральных и республиканских программ, системную поддержку участников СВО и их семей. Он подчеркнул, что работа в этих направлениях будет продолжена.

На заседании также представили вторую кандидатуру – Илью Черкашина, гражданина РФ, 1991 года рождения. Он окончил КФУ по специальности «финансы и кредит» в 2014 году, затем магистратуру по направлению «строительство» в 2017-м. Его управленческий стаж составляет 6 лет 6 месяцев и 3 дня. В октябре 2025 года Черкашин был назначен директором «Предприятия автомобильных дорог» в Набережных Челнах. Кандидат также выступил с программной речью, озвучив видение того, как должен развиваться город.

Депутаты, рассмотрев обе кандидатуры, поддержали действующего руководителя исполкома, отметив, что «первую пятилетку Салахов прошел достойно».

Мэр города Наиль Магдеев отметил, что Набережные Челны – автомобильная столица страны, и призвал жителей «патриотично относиться к родному городу: трудно найти другой город, такой же красивый и благоустроенный». По словам Магдеева, именно такие инициативы руководства исполкома помогают городу развиваться и сохранять статус современного и комфортного для жизни.

Градоначальник пожелал новоиспеченному руководителю исполкома здоровья и успехов. «Впрягайся и продолжай пахать. Забот у нас вагон и маленькая тележка», – пожелал Салахову Магдеев.