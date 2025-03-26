«Вправе ждать седьмой матч». Фастовский - о противостоянии «Ак Барса» с «Автомобилистом»

Фото: ak-bars.ru

Бывший генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский в эфире «КХЛ ТВ» поделился мнением о фаворите в серии «Автомобилист» – «Ак Барс».

«У «Автомобилиста» и атакующие действия интересные, и в обороне команда здорово выглядит. Наиболее сбалансированная команда сейчас, очень ровненькая. Нижние звенья у «Автомобилиста» здорово подобраны. «Ак Барс» для меня – странная команда. Состав подобран здорово, грамотный штаб, но какими-то волнами идёт их игра. Думаю, что мы вправе ждать седьмой матч. Буду болеть за это», – сказал Фастовский.

Напомним, «Ак Барс» сыграет с «Автомобилистом» сегодня в Екатеринбурге в 17:00 по мск. Затем для «барсов» последует еще один гостевой матч с «Авто», который пройдет 28 марта, а затем серия матчей переместится в Казань, где клубы между собой сыграют 30 марта и 1 апреля.

Казанцы финишировали на пятом месте в таблице Восточной конференции с 87 очками. Екатеринбуржцы завершили регулярный чемпионат на четвертой строчке с 89 баллами.