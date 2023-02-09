«Вполне возможно, землетрясение в Турции инициировало и другие, стало спусковым крючком»

Почему землетрясение в Турции не смогли предсказать ученые, способно ли оно вызвать подземные толчки в разных регионах мира и стоит ли опасаться землетрясений в Татарстане, рассказал «Татар-информу» директор Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Данис Нургалиев.

Данис Нургалиев: «Точно предсказать землетрясение: когда оно произойдет, в какое время и какой будет силы, – это практически невозможно»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Казань каждый год сдвигается на 3,5 см на северо-восток»

Почему землетрясение в Турции оказалось таким сильным, в чем причины?

Как правило, землетрясения бывают в специфических районах — это границы тектонических плит, которые непрерывно движутся. Например, наша плита движется примерно на 3,5 см в год, то есть Казань каждый год сдвигается на 3,5 см на северо-восток. Представьте, эта огромная масса движется, и если она где-то зацепится или застопорится, начнет возникать напряжение. А когда напряжение превышает предел прочности, то порода разрывается, происходит резкое смещение. Это обычный механизм тектонических землетрясений. Есть и другие, но они менее существенные.

Глубина таких землетрясений простирается от нескольких десятков до сотни километров. Турецкие землетрясения произошли как раз в сейсмоактивной зоне, где происходит столкновение двух плит — Аравийской и Евразийской. При этом через всю Турцию проходят мощные разломы, в которых также происходят землетрясения. Центральная часть страны относительно не сейсмоактивная, а вот западная и восточная части страны – очень сейсмоактивные зоны.

Бесспорно, землетрясение, произошедшее в Турции, очень мощное, ведь магнитуда достигала 7,4 балла. При этом очаг землетрясения залег на глубине от 8 до 10 км. Как правило, очаги возникают в области тектонических разломов, местах подвижек литосферных плит. Малейшие сдвиги способствуют появлению разрушительных процессов на глубине. На поверхности это отображается в виде таких толчков.

Карта сейсмической активности на 6 февраля Фото: idp-cs.net

В целом землетрясение в Турции было ожидаемо?

Предугадать такие события было невозможно. Сейчас есть группы, которые занимаются предсказанием землетрясений, то есть исследуют, когда и где они произойдут. Однако таких случаев, когда прогнозы совпали с реальностью, в истории лишь единицы.

Конечно, есть признаки приближающегося землетрясения, когда мы наблюдаем, как выходят газы, происходят изменения в ионосфере. Существуют также известные очаги землетрясений, которые всегда находятся под контролем, их отслеживают и изучают любые малейшие изменения. Кроме этого, предсказывать землетрясения можно с помощью наблюдательных скважин и сейсмостанций.

Однако точно предсказать землетрясение: когда оно произойдет, в какое время и какой будет силы, — это практически невозможно. Попытки есть, конечно, но не всегда ученым удается предугадать, когда природа проявит силу разрушения.

За год в Альметьевске происходит от нескольких десятков до сотни землетрясений, но они очень слабые и происходят на большой глубине Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В год в Альметьевске происходит от нескольких десятков до сотни землетрясений, но они очень слабые»

После Турции подземные толчки были также зафиксированы около Тайваня, в северо-западной части штата Нью-Йорк и возле Курильских островов. Они дошли и до Крыма. Связаны ли эти случаи между собой?

Обычно в день происходит несколько сотен землетрясений разной интенсивности. И если в дальнейшем статистика покажет, что с 6 по 8 февраля показатели превышали обыденные, то можно говорить об этом как о глобальной катастрофе.

Вполне возможно, что землетрясение в Турции инициировало и другие, стало своеобразным спусковым крючком к будущим землетрясениям, то есть к тем, которые должны были произойти в течение ближайшего времени. В дальнейшем статистика покажет, была ли она высокой по сравнению с другими показателями и необходимо ли бить тревогу. Сейчас делать громкие заявления пока рано. Думаю, через некоторое время появится статистика, которая расскажет нам, действительно ли было влияние землетрясения в Турции на другие события.

Есть ли данные, где могут быть спровоцированы новые толчки? Возможно ли землетрясение в Татарстане?

Я думаю, большая кучность землетрясений этих дней закончилась — шторм уже прошел. Одно скажу точно: в Казани таких землетрясений не будет. Вот если говорить обо всем Татарстане, то таких заявлений я делать не могу, ведь не стоит забывать и про Альметьевск. Сегодня это весьма сейсмоактивная зона, где существуют различные разломы, в том числе и Камский. При этом все они активны. За год в Альметьевске происходит от нескольких десятков до сотни землетрясений, но они очень слабые и происходят на большой глубине.

В районе Казани давно не было землетрясений. Последнее было в XIX веке. Конечно, здесь стоит не забывать о том, что может накопиться напряжение и, так сказать, «шарахнуть» в любой момент.

— Когда эхо землетрясений затихнет? Будут ли еще продолжаться толчки?

— Землетрясения происходят каждый день, но мы не обращаем на них внимания. И, конечно, они будут продолжаться. Если эти землетрясения явились неким триггером — механизмом, запустившим другие землетрясения вокруг, то через некоторое время мы увидим, что их по статистике станет меньше.

Есть такие понятия, как «сейсмическая погода» и «сейсмический климат», — это может быть связано глобально. Например, произошло мельчайшее изменение во вращении Земли, на малую секунду замедлилась планета — и это выразилось в землетрясениях. Опять же, это только гипотеза, которую в дальнейшем смогут доказать или опровергнуть лишь ученые после получения и изучения статистики всех регионов.

Данис Карлович Нургалиев – доктор геолого-минералогических наук, профессор, председатель докторского Диссертационного совета, член Научного совета по геомагнетизму РАЕН, заслуженный деятель науки РТ.



Родился в деревне Абдуллино Бураевского района Башкирской АССР. Окончил Казанский государственный университет имени Ульянова-Ленина по специальности «геолог-геофизик».



Работал инженером, ассистентом, доцентом кафедры геофизики Казанского государственного университета имени Ульянова-Ленина.

С 1995 по 2004 год — руководитель двух грантов Швейцарского научного фонда по исследованию пермских отложений.

С 1997 по 2008 год — завкафедрой геофизических методов разведки, руководитель с российской стороны трех проектов INTAS в области палеогеофизических и палеоклиматических исследований.

С 2002 по 2003 год — приглашенный профессор-исследователь в Федеральной технологической школе (ETH, Zurich, Switzerland).

С 2004 по 2008 год — руководитель с российской стороны двух грантов Немецкого научного фонда (DFG) для работы в Немецком геологическом научном центре (GFZ, Potsdam).

С 2007 по 2010 год — проректор по научной работе и информатизации Казанского федерального университета.

С мая 2011 года — директор Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета.



Награжден нагрудными знаками «Почетный разведчик недр РФ», «300 лет горно-геологической службе России». Победитель конкурса «Пятьдесят лучших инновационных идей для РТ», лауреат Государственной премии РТ по теме «Оценка перспектив нефтеносности западной части РТ с разработкой комплекса методов при поисках месторождений нефти». Автор более 150 научных трудов.

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