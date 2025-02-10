«Вписать свое имя в историю всегда приятно». Кулагин о победной серии УНИКСа

Фото: unics.ru

Защитник УНИКСа Дмитрий Кулагин прокомментировал победу казанской команды над «Автодором» (84:58) в рамках Единой лиги ВТБ.

По словам Кулагина, приятно поставить новый рекорд по длительности победной серии и вписать свое имя в историю.

«В целом, это итог большой и плодотворной работы, которую мы каждый день делаем на тренировках. Признаюсь, это нелегко, но мы занимаемся тем, что по-настоящему любим. Поэтому, несмотря на все трудности, я очень рад, что наши усилия приносят результаты. Как мы понимаем, приближается заключительная часть сезона. Это самый ответственный этап чемпионата. Наша главная задача — подойти к нему в наилучшей форме», – сказал Дмитрий.

Также защитник рассказал, что день рождения главного тренера УНИКСа Велимира Перасовича был дополнительной мотивацией для казанцев победить.

«Президент УНИКСа Евгений Борисович Богачев накануне сказал нам о том, что день рождения тренера – это знаковая дата и важное событие для всего коллектива нашего клуба. Поэтому вчера все постарались порадовать его, подарив победу. Теперь мы в хорошем настроении готовимся к поездке в Санкт-Петербург. Матч в Северной столице против «Зенита» станет заключительным в третьем круге текущего чемпионата», – передает слова Кулагина пресс-служба УНИКСа.

Напомним, в матче с «Автодором» победная серия УНИКСа увеличилась до 16-ти подряд. В следующем матче казанцы сыграют с «Зенитом». Встреча состоится 13 февраля в 20:00 по мск.