«Впервые зашла в мечеть!»: РИТЭК организовал для школьников путешествия по России

В год своего 30-летия РИТЭК (научно-технический полигон компании «ЛУКОЙЛ») организовал путешествия для школьников из Республики Татарстан и г. Волгоград.

По 16 учащихся из каждого региона побывали на родине друг друга и увидели самые важные достопримечательности, посетили музеи и набрались ярких впечатлений. Первую экскурсионную поездку провели для детей из Татарстана — школьники из Нурлата в течение трех дней посетили знаковые места Волгограда. Так, ребята прогулялись по Аллее Героев, побывали в музее-панораме «Сталинградская битва» и музее «Память», помещение которого стало местом пленения фельдмаршала Паулюса, узнали о быте немецких колонистов и научились отжимать горчичное масло в музее-заповеднике «Старая Сарепта». Кроме того, дети посетили краеведческий музей и планетарий, поучаствовали в интерактиве музея «Россия – Моя история», прошлись с экскурсией по стадиону «Волгоград Арена». Важнейшим событием для каждого стал подъем на главную высоту России – Мамаев курган.

После этого РИТЭК организовал ответную поездку для волгоградских школьников в столицу Татарстана — Казань. Здесь они насладились самобытной красотой города, увидели яркие краски ее улиц и площадей, узнали, где хранятся несметные сокровища казанских ханов, посмотрели основные достопримечательности тысячелетнего города, соединившего в себе культуру Запада и традиции Востока.

Юные путешественники посетили Казанский Кремль – главную достопримечательность города, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, увидели минареты главной мечети города «Кул Шариф», сверкающие купола Благовещенского собора и знаменитую «падающую» башню Сююмбике. Ребятам довелось также попробовать блюда национальной кухни. А в рамках загородной программы волгоградцы посетили древнюю крепость – остров-град Свияжск и архитектурный символический симбиоз религий, цивилизаций и культур – «Храм всех религий».

«Мы рассчитываем, что полученные впечатления помогут детям лучше узнать свою страну, ее историю, познакомиться с национальными традициями, – отметил Алексей Палий, заместитель генерального директора – директор ТПП «ТатРИТЭКнефть» ООО «РИТЭК», – Гостеприимный Татарстан, в котором переплелись история и современность и дружно живут разные народы, непременно оставит у детей самые яркие эмоции».

Ребят удивили масштабы столицы республики. Так, Ярослав Шереметов отметил: «Казань больше, чем Волгоград, Сочи, Анапа и Котово. Это столица!»

«Я зашла в первый раз в мечеть, никогда раньше не бывала. Очень понравилось! Спасибо РИТЭК и ЛУКОЙЛ за такие возможности», – поделилась впечатлениями юная волгоградка Ульяна Мягкова.

Еще один учащийся – Рома Завьялов – этим летом побывал в Новосибирске, Нижнем Новгороде, но отмечает, что больше всего его впечатлила Казань.

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