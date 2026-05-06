Впервые за восемь месяцев в России зафиксирована недельная дефляция

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Впервые почти за восемь месяцев, с конца августа 2025 года, в России зафиксирована недельная дефляция. За период с 28 апреля по 4 мая дефляция составила 0,02%. Это следует из данных Росстата.

По информации специалистов, по сравнению с началом апреля потребительские цены в РФ снизились на 0,01%. Вместе с тем по сравнению с началом года они выросли на 3,19%. Неделей ранее, с 21 по 27 апреля, в стране была зафиксирована инфляция в 0,05%. Тогда по сравнению с началом месяца цены увеличились на 0,23%.

В среднем на 2,7% за неделю подешевели овощи и фрукты. Сильнее всего потеряли в цене огурцы (-11,6%) и помидоры (-7,5%). Бананы подешевели на 0,5%, а яблоки – лишь на 0,1%. Впрочем, стоимость капусты белокочанной увеличилась на 2,8%, лука репчатого – на 1,3%, а свеклы и моркови = на 1,0%.

Куриные яйца стали дешевле на 1,0%, хотя курятина подорожала на 0,5%. На 0,2% увеличилась стоимость говядины, мороженой рыбы и сыров. Среди непродовольственных товаров первой необходимости сильнее прочих прибавили в цене спички – на 1%. Бензин автомобильный и дизельное топливо подорожали на 0,1%.

До этого последний раз снижение потребительских цен в России отмечалось на неделе с 22 августа по 1 сентября 2025 года. Тогда оно составило 0,08%. Однако недавно, с 7 по 13 апреля, в стране была зафиксирована нулевая недельная инфляция.