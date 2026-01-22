Впервые за последние три года зафиксирован рост числа браков в Татарстане

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В 2025 году в Татарстане зарегистрировано 24 097 браков, что на 1,7% больше, чем годом ранее. Подобный рост зафиксирован впервые за последние три года. Об этом сообщила сегодня начальник Управления ЗАГСа Кабмина РТ Эльвира Ахметова на итоговом заседании коллегии ведомства в казанском ИТ-парке.

«В Казани рост количества браков составил 2%, в районах рост составил 3%. 70% процентов пар вступили в брак впервые. Активный возраст вступления в брак среди мужчин составляет 25–29 лет. Этому возрасту соответствует 28% от всех браков», – рассказала она.

По данным Ахметовой, активный возраст замужества в регионе составляет 18–24 года. На этот возраст приходится 36,7% браков.

«При этом надо отметить, что активный возраст женитьбы и замужества остался в той же возрастной категории, что и годом ранее. Более 200 мужчин и женщин вступили в брак в возрасте старше 70 лет. Самому взрослому жениху 92 года, невесте – 84 года», – сказала Ахметова.

В работе коллегии принимают участие заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, руководитель департамента развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг Министерства юстиции России Роман Рябый.